الوزير الإسرائيلي أفي ديختر:"تجنيد الحريديم يجب أن يتم"

في أعقاب بيان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن دعم إصدار 7000 أمر تجنيد للشباب من اليهود الحريديم، تحدث وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر مساء الجمعة خلال مقابلة مع i24NES في العبرية، وقال إن "الجيش يحتاج إلى أن يكبر"

وأضاف ديختر: "نحن في حرب على جبهتين، وليس من المؤكد أن هذا هو الوقت المناسب لبدء حرب ثالثة في الداخل مع اليهود الحريديم. الجيش يجب أن يكبر، ويجب أن يتم تجنيد اليهود الحريديم. المشكلة هي كيفية التوصل إلى تشريع قانون التجنيد يكون بالتعاون مع مجتمع الحريديم، وسيتعين علينا أن نتوصل إلى هذا بسرعة، بشكل أسرع مما يعتقد".