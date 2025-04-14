من هي عليزا ماجين ، القيادية في الموساد التي نعاها نتنياهو بوصف ’قائدة رائدة’ ؟

عن عمر ناهز 88 عاما: توفيت اليوم (الاثنين) عليزة ماجن، نائبة رئيس الموساد السابقة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء باسم مؤسسة الاستخبارات والعمليات الخاصة.

عليزة هاليفي ماجن، المولودة في القدس، تم تجنيدها للموساد للقيام بمهام استخباراتية وخاصة عندما كانت في العشرينيات من عمرها، وكانت واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في الموساد على مر السنين. خلال سنوات عملها في الموساد شاركت ماجن في مئات الأنشطة الاستخباراتية والعمليات الهامة، وشغلت مجموعة متنوعة من المناصب القيادية في إسرائيل والخارج.

وفي منصبها الأخير، عملت نائبة لرئيس الموساد لثلاثة رؤساء مختلفين للمؤسسة، بحسب بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية باسم مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة. "كانت عليزة أحد أعمدة الموساد، وتركت بصماتها على مر أجيال من موظفي الموساد الذين لقنوا تجربتهم وفقًا لإرثها وقيمها".