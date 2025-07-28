سموتريتش: "نحن نروج لخطوة استراتيجية، وسنعرف قريبًا ما إذا كانت ستنجح"

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بعد مشاورات حول هذا الموضوع، وجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رسالةً إلى أعضاء حزبه ليلة أمس (من الأحد إلى الاثنين)، موضحًا أسباب تصرفاته في الأيام الأخيرة، في ظل الضغوط الكبيرة التي مورست عليه للاستقالة من الحكومة. وأوضح سموتريتش: "في الحرب، ليس من الصواب الخوض في حسابات سياسية. سيحكم علينا بناءً على النتيجة – القضاء على حماس". وأضاف: "نحن نُروّج لخطوة استراتيجية جيدة، ولا داعي للتوسع فيها الآن. سنعرف قريبًا مدى نجاحها وإلى أين نتجه".

أفادت i24NEWS أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استبعد الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. عُقدت المناقشة يوم السبت، ولم يُبلّغ الوزيران بالقرار إلا في وقت لاحق من ذلك اليوم، وكانا غاضبين للغاية من القرار.

في دائرة الوزراء ادعوا: "في كل يوم سبت تُجرى محادثات أمنية وفجأة قرروا أنهم لا يريدون المساس بقدسية السبت". سياسة التهميش أدت إلى أزمة بين نتنياهو وسموتريتش، وفي محيط الوزير يحذرون من أزمة حقيقية قد تؤدي إلى تفكيك الحكومة. وزراء الكابينيت يطالبون بعقد جلسة عاجلة في الكابينيت لمناقشة القرار.

حالياً في الصهيونية الدينية يدرسون كما ذُكر الانسحاب من الحكومة. سموتريتش اشتعل من الغضب بسبب قرار الهدنة الإنسانية. في مكالمات هاتفية بين نتنياهو وسموتريتش، يطرح الأخير مطالب تتعلق بهزيمة حماس.

في الحزب يقولون: "إذا لم يتم قبول المطالب واستمر نتنياهو في تغذية حماس – فلن نبقى في الحكومة. نتنياهو يفهم أنه ارتكب خطأ وهو يحاول تصحيحه، وإذا لم ينجح سنغادر."

كما هو معلوم، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صباح أمس أنه وفقًا لتعليمات المستوى السياسي وكجزء من الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، ستبدأ هدنة تكتيكية محلية للنشاط العسكري لصالح الاحتياجات الإنسانية كل يوم حتى إشعار جديد، من الساعة 10:00 حتى الساعة 20:00. ستبدأ الهدنة في المناطق التي لا يعمل فيها الجيش الإسرائيلي – المواسي، دير البلح ومدينة غزة. كذلك، تم تحديد محاور آمنة بشكل دائم من الساعة 6:00 حتى الساعة 23:00، والتي ستتيح حركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

بالإضافة إلى ذلك، جددت إسرائيل عمليات إنزال المساعدات إلى غزة، وتتخذ خطوات إضافية لتخفيف الأزمة الإنسانية. على خلفية الضغوط الدولية المفروضة عليها، وتحذيرات من وكالات الإغاثة من انتشار المجاعة في القطاع – تم اليوم إسقاط 28 حزمة مساعدات إنسانية من الأردن والإمارات في شمال وجنوب القطاع.