بدعم نتنياهو :مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات لبن غفير سيعرض للتصويت

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) المضي قدمًا في مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ، تمهيدًا لعرضه على جلسة التصويت العامة يوم الأربعاء المقبل.

وخلال مناقشة اللجنة، أعلن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم القانون.

هيرش طلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن يُؤخذ في الاعتبار موقف الجهات المسؤولة عن ملف الأسرى والمفقودين، إلا أن بن غفير ردّ عليه بالقول: "هذا لن يحدث"، في إشارة إلى رفضه أي تأجيل أو تقييد لتطبيق العقوبة.

المستشار القانوني للكنيست أوضح خلال الجلسة أن عقوبة الإعدام موجودة فعليًا في القانون الإسرائيلي كخيار قضائي، لكن لم تُنفذ لأسباب سياسية وأمنية، مضيفًا أنه "ليس واضحًا ما الذي سيضيفه القانون الجديد فعليًا".

من جانبه، أشار هيرش إلى أنه كان قد عارض القانون في وقت سابق خوفًا من أن يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر، لكنه أوضح أن موقفه تغيّر اليوم معتبرًا أن "هذا القانون يشكل أداة إضافية في محاربة الإرهاب".

يُذكر أن الوزير بن غفير كان قد هدد في افتتاح دورة الكنيست الشتوية بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يلتزم بالتصويت مع الائتلاف الحكومي ما لم يتم الدفع قدمًا بمشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، متهمًا حزب "الليكود" بالمماطلة في إقراره في السابق.