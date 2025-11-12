عضو من الليكود يثير عاصفة بتصريح مثير للجدل: "كهانا كان على حق"

قال عضو الكنيست نيسيم فاتوري (الليكود) اليوم، خلال جلسة عامة في الكنيست، إنّ "كهانا كان على حق في كثير من الأمور التي أخطأ فيها شعب إسرائيل، وكذلك أخطأ قادة الليكود حين أقالوه".

وقد أثارت تصريحاته جدلًا واسعًا ومواجهة حادة في القاعة، إذ أضاف فاتوري، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الكنيست:"لو كان كهانا حيًا اليوم، لكان قد اعتُبر قدّيسًا، وربما نال جائزة إسرائيل".

وردّ عليه عضو الكنيست يوراي لاهف-هرتسنو (من حزب "يش عتيد") قائلًا: "هل أنت تؤيد الإرهاب؟"، ليجيبه فاتوري:"أنا أؤيد فحص الأمور بعمق، وفهم حقيقة واحدة — هناك عرب على حدودنا، هناك إرهابيون على حدودنا... استمروا بهذا الوهم، والحكومة ستواصل الحكم".

فأجابه لاهف-هرتسنو بحدة:"لقد تحولتم من حركة وطنية ليبرالية إلى فرع بائس من تنظيم ’كهانا حي‘".

https://x.com/i/web/status/1988638534937260428 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يُشار الى أن حركة "كاخ" لتي أسسها الحاخام مئير كهانا، تم حظرها في عام 1988 ومنعت من خوض انتخابات الكنيست الثانية عشرة بعد أن تقرر أن أهدافها عنصرية. كما أن كهانا نفسه أُدين بمخالفات تتعلق بالإرهاب في كلٍّ من إسرائيل والولايات المتحدة.