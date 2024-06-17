يائير نتنياهو يهاجم المؤسسة الأمنية والقيادة العليا

هاجم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المؤسسة الأمنية مرة أخرى الليلة (الاثنين) في أعقاب قرار المحكمة العليا بوقف التفتيش على إخفاقات 7 أكتوبر من قبل مراقب الدولة. وكتب على صفحته على تلغرام: "ماذا يحاولون إخفاء؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من التحقيق معهم من قبل مصادر مهنية ومستقلة؟" ويقيم نتنياهو الابن في ميامي تحت حراسة أمنية تمولها الدولة منذ بداية الحرب.

وتابع نتنياهو: “حتى الآن، لم نتلق أي جواب حول سبب عدم إبلاغنا رئيس الوزراء بالمحادثة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر، ولماذا لم نبلغه عن المواد التي تم اكتشافها كجزء من تقرير المخابرات “الجدران” و"أريحا". لماذا ظل رؤساء الجيش والمخابرات يزعمون أن حماس رادع؟ أين كان الجيش جواً يوم 7 أكتوبر؟". وأضاف نتنياهو بين قوسين: “لجنة التحقيق الحكومية، على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها دائمًا قاضي المحكمة العليا، وبالتالي يتم استخدامها دائمًا تقريبًا كلجنة تستر لليسار”.

وهذا هو التصريح الثاني لنتنياهو، حيث نشر قبل يومين مقطع فيديو على موقع إنستغرام مع تسمية توضيحية تقول: "ثلاث إخفاقات قاتلة". وكانت كلماته موجهة ضد رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس شعبة المخابرات أهارون حاليفا، ورئيس الشاباك رونان بار. وتحت عنوان "ملك المفهوم" عُرضت صور الثلاثة، مع سؤال "من عينهم؟" للمناصب العليا. وأخيراً، تم توجيه إصبع الاتهام إلى رئيس معسكر الدولة، الوزير بيني غانتس، مع التعليق: "إنهم تعيين رجل واحد - ملك الفكرة".

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتصاعد الضغوط السياسية والأمنية في إسرائيل، ويزداد التوتر بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد.