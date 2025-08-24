قد يعجبك أيضًا -

علقت صباح اليوم (الأحد) اللواء المتقاعد يوآف فولي مردخاي، الذي يخدم في قوات الاحتياط بمديرية المختطفين في جيش الدفاع الإسرائيلي، وعضو في فريق التفاوض ومستشار لرئيس الأركان إيال زامير، عن منصبه في فريق التفاوض. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تطورات قضية "قطر جيت".

أكد اللواء مردخاي لـ i24NEWS أنه تم تعليق مشاركته في فريق المفاوضات لمدة أسبوعين حتى يتضح مسار التحقيق في قضية “قطر غيت”. وجاء التعليق بعد تزايد الانتقادات حول حقيقة أن مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوناتان أوريخ، يواجه سلسلة طويلة من القيود منذ أن تم التحقيق معه لأول مرة في القضية، بينما يواصل مردخاي شغل منصب حساس. وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي إن القرارات في هذا الشأن تُتخذ من قبل الجيش الإسرائيلي.

ويشار إلى أنه تم الكشف عن القضية الأمنية "قطر-غيت" في نهاية العام الماضي، وهي تتعلق بشبهات تعارض مصالح والإضرار بأمن الدولة خلال حرب غزة ، من قبل عدد من كبار المسؤولين في القيادة السياسية والأمنية. ووفقًا للشبهات، تلقى عدد من المسؤولين البارزين مدفوعات من حكومة قطر مقابل تعزيز مصالحها في إسرائيل والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.

كذلك، ووفقًا للشبهات، تلقّى عدد من المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مستندات ومواد سرية دون أن يكون لديهم تصريح بذلك، وسرّبوها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية. الأشخاص الرئيسيون المتورطون في القضية هم المستشاران السابقان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: يوناتان أوريخ وإيلي فيلددشتاين. في هذه المرحلة، أُبعد أوريخ عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية.