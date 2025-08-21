هل يتجه بيني غانتس مرة أخرى إلى أحضان نتنياهو؟

قد يعجبك أيضًا -

هل سيجد غانتس طريقه إلى أحضان نتنياهو للمرة الثالثة؟ ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر تداولًا في الساحة السياسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

على خلفية تقرير يفيد بأن غانتس يدرس العودة إلى الحكومة، لم تتأخر الهجمات، وفي إحداها وُصف أيضًا بـ"الأبله المفيد". في حزب أزرق أبيض ردوا هذا الصباح وكتبوا على شبكة إكس. وكان من أسرع من أعاد التغريد هو شريك غانتس السابق، الوزير غدعون ساعر، وفي المقابل أيضا زعيم المعارضة يائير لابيد تهكم على الأمر، بينما جهات في الليكود تنصلت وقالت: "لا يُجرى حالياً أي تفاوض مع 'أزرق أبيض'".

التقارير حول أن غانتس يفكر بالعودة إلى الحكومة تأتي أيضًا في ظل الاستطلاع الذي نشر في i24NEWS أمس والذي يظهر أن غانتس بقي خارج الكنيست ولم يجتز نسبة الحسم. في النظام السياسي يقولون إنه لم تبدأ بعد محادثات حول القوائم للانتخابات، والتقديرات هي أن غانتس وأزرق أبيض هم الذين يحاولون الآن إثارة نقاش مختلف حولهم بسبب الاستطلاعات الصعبة.

وبينما يحافظ الليكود على قوته وفقًا للاستطلاع الذي أجريناه في i24NEWS، ليس فقط مقاعد غانتس هي التي تهبط إلى الأسفل. عندما فحصنا ما سيحدث إذا تم تأسيس حزب يمين أمني جديد، يتصدره شخصيات معروفة مثل يوسي كوهين، دادي سمحي، عوفر وينتر وأمير أفيفي، رأينا أنه من المتوقع أن يحصل الحزب على مقاعد من مؤيدي نتنياهو وأيضًا من معارضيه، وأن يصل إلى ثلاثة عشر مقعدًا.

لا يوجد في الأفق حالياً موعد لإجراء الانتخابات، لكن لا شك أن الائتلاف والمعارضة كليهما يقفان الآن في حالة ترقب واستعداد للمعركة، مع ظهور الأحزاب الجديدة والأسماء الجديدة التي تنضم إلى الاحتفال.