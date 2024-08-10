التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: "لقد ضربنا مسلحي حماس الذين يعملون في مدرسة"
الجيش الإسرائيلي "نحو 20 من مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي» كانوا يعملون من المدرسة التي قصفتها القوات الجوية الإسرائيلية في مدينة غزة صباح اليوم السبت"
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من اليوم السبت، إن "نحو 20 من مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من المدرسة التي قصفتها القوات الجوية الإسرائيلية في مدينة غزة صباح اليوم السبت"، وكتب اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني على منصة "إكس":"المجمع والمسجد الذي قصف بداخله كانا يستخدمان كمنشأة عسكرية عاملة لحماس والجهاد الإسلامي"
فيما أفادت تقارير فلسطينية في غزة، اليوم السبت، عن "مقتل أكثر من 100 فلسطينيا وعشرات الإصابات في هجوم إسرائيلي استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة والتي استخدمت كمأوى للاجئين".
الخارجية الكويتية تدين "القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة ’التابعين’ في غزة"
روسيا تعرب عن"صدمتها الشدسدة" بعد هجوم إسرائيل على مدرسة في غزة
أعربت روسيا، اليوم السبت، عن "صدمتها الشديدة، حيال الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين بمدينة غزة والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحافي إن "الهجوم على مدرسة التابعين، جاء نتيجة لعدم الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تطالب بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة".
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الجانب الروسي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجمات على الأهداف المدنية في غزة، ويحذر من أن مثل هذه المآسي تقوض الجهود الرامية إلى وقف عاجل لإطلاق النار وتبادل الأسرى".
وزير خارجية بريطانيا: يجب الإفراج عن جميع المحتجزين بغزة وإنهاء القيود على المساعدات
مصر: "إسرائيل تفتقر للإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة"
ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم السبت، أن "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العال عاجزاً عن وضع حد لها".مشيرة إلى أن "القتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة.
وجاء البيان بعد أن ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن "ما يزيد على 100 فلسطيني قتلوا فيما أصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع"
واستنكرت مصر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى "استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.
مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية عقب مقتل 100 فلسطيني
اتهمت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل "بالإبادة الجماعية" بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين ومقتل حوالي 100 في غزة، السبت.
وبعد أكثر من 10 أشهر على اندلاع الحرب في قطاع غزة، كتبت ألبانيز على منصة "إكس": "ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر، ومستشفى تلو الآخر، ومدرسة تلو الأخرى، ومخيّم للاجئين تلو الآخر، وفي منطقة آمنة تلو الأخرى".
أظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن "كامالا هاريس تتقدم على ترامب في ثلاث ولايات رئيسية"
استطلاع: نفتالي بينيت يعتبر السياسي الأكثر توحيدا
أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية(12) مؤخرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت يعتبر الشخصية السياسية الأكثر توحيدا بين المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة.
وأبرز نتائج الاستطلاع: نفتالي بينيت: 52% يعتبرونه موحداً، 28% منقسم، 20% لا رأي له. بيني غانتس: 51% موحد، 35% مقسم، 14% لا رأي. بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الحالي): 13% موحد، 64% مقسم، وزعيم المعارضة يائير لابيد: 36% موحد، 53% مقسم.
يسلط هذا الاستطلاع الضوء على تصور الجمهور الإسرائيلي لقدرة قادتهم السياسيين على توحيد البلاد أو تقسيمها، مع ظهور بينيت وغانتس كأكثر الشخصيات توافقية.
قصف على مدرسة في غزة: أنقرة تندد بـ”جريمة جديدة ضد الإنسانية”
نددت تركيا، اليوم السبت، بارتكاب "جريمة جديدة ضد الإنسانية" بعد قصف مدرسة في غزة، بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية.وكتبت الوزارة: “لقد ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة ضد الإنسانية من خلال ذبح أكثر من مائة مدني لجأوا إلى إحدى المدارس”، مستنكرة “مرة أخرى” رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “في تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار”.
الأزهر يُدين "مجزرة التابعين التاريخ لن يرحم المتخاذلين"
طالب الأزهر الشريف، اليوم السبت، "جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط بكل السبل لوقف جرائم الجيش الإسرائيلي وأعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها يوميا بحق أصحاب الأرض في فلسطين".وقال في بيان إن "التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين على هذه الجرائم البشعة".
وأدان الأزهر بشدة "القصف الوحشي الذي قامت به إسرائيل على مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، خلال أداء صلاة الفجر، ما أدَّى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة".
وذكر أن "العمل الإجرامي الغادر الذي نال من مدنيين أبرياء كانوا يقفون بين يدي الله في أداء صلاة الفجر، ومعهم نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم، جريمة تعجز كل لغات البشر عن التعبير عن قسوتها وشناعتها وهمجيتها، وتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية".