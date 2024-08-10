التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: "لقد ضربنا مسلحي حماس الذين يعملون في مدرسة"

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من اليوم السبت، إن "نحو 20 من مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من المدرسة التي قصفتها القوات الجوية الإسرائيلية في مدينة غزة صباح اليوم السبت"، وكتب اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني على منصة "إكس":"المجمع والمسجد الذي قصف بداخله كانا يستخدمان كمنشأة عسكرية عاملة لحماس والجهاد الإسلامي"

فيما أفادت تقارير فلسطينية في غزة، اليوم السبت، عن "مقتل أكثر من 100 فلسطينيا وعشرات الإصابات في هجوم إسرائيلي استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة والتي استخدمت كمأوى للاجئين".