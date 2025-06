نتنياهو سيجتمع مع ترامب في واشنطن الشهر المقبل - هذه هي القضايا المدرجة على جدول الأعمال

يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن في زيارة عاجلة، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز. هذا ما أفاد به اليوم (الخميس) المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية غاي عزريئيل.

يقود وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الحضور خلف الكواليس. في هذه المرحلة، ليس من الواضح طبيعة الاجتماع والقضايا التي سيُطرح فيها، ولكن يُفترض أنه سيشمل توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم" والدفع باتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة.

تستند هذه التقييمات إلى إشارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس إلى احتمال توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، في سياق انتهاء العملية في ايران ضد المواقع النووية الإسرائيلية. وصرح ويتكوف بأنه "يتوقع صدور إعلان هام حول انضمام دول إلى الاتفاقيات". كما أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، وأنه "يعتقد أن إيران مستعدة".

https://x.com/i/web/status/1937979984288575796