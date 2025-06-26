نتنياهو سيجتمع مع ترامب في واشنطن الشهر المقبل - هذه هي القضايا المدرجة على جدول الأعمال

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يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن في زيارة عاجلة، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز. هذا ما أفاد به اليوم (الخميس) المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية غاي عزريئيل.

يقود وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الحضور خلف الكواليس. في هذه المرحلة، ليس من الواضح طبيعة الاجتماع والقضايا التي سيُطرح فيها، ولكن يُفترض أنه سيشمل توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم" والدفع باتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة.

تستند هذه التقييمات إلى إشارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس إلى احتمال توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، في سياق انتهاء العملية في ايران ضد المواقع النووية الإسرائيلية. وصرح ويتكوف بأنه "يتوقع صدور إعلان هام حول انضمام دول إلى الاتفاقيات". كما أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، وأنه "يعتقد أن إيران مستعدة".

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أكد ويتكوف أن توسيع اتفاقيات إبراهيم ليس هدفًا سياسيًا فحسب، بل هو أيضًا وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. ووفقًا له، تعمل الولايات المتحدة حاليًا مع عدة دول في الوقت نفسه - بعضها مفاجئ - بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال: "ربما لم يتخيل البعض انضمامهم، لكننا نشهد تحولات". وأضاف: "هذه ليست مجرد عملية دبلوماسية، بل هي أيضًا أمل في استقرار جديد في الشرق الأوسط".

لنتذكر أن ترامب نشر منشورًا غير مألوف الليلة انتقد فيه بشدة محاكمة نتنياهو، قائلاً: "لقد مرت دولة إسرائيل بواحدة من أعظم لحظات تاريخها، تحت القيادة القوية لبيبي نتنياهو - والآن اتواصل مطاردة ساحرات سخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب".

وكتب أيضًا: "لقد مررنا أنا وبيبي بتجارب قاسية معًا - حاربنا عدوًا قديمًا ومتطورًا: إيران. كان محاربًا - ربما أعظم محارب في تاريخ إسرائيل". وانتقد ترامب استمرار المحاكمة قائلًا: "أمر لا يُصدق - بعد ما قدمه لبلاده، لا يزال يُساق إلى المحكمة بسبب سيجار ودمية باغز باني وتهم أخرى ظالمة. يجب إلغاء هذه المحاكمة فورًا - أو العفو عنه، كبطل عظيم". ومع ذلك، لا يبدو أن اجتماعهما سيتناول هذه القضية بأي شكل من الأشكال.