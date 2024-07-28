تقرير: حماس ترسل إلى بن غفير توثيق لتعذيب مختطفين إسرائيليين حتى يخفف من شروط ظروف السجناء الأمنيين الفلسطينيين

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم (الأحد) أن مسؤولين إسرائيليين زعما أن حماس أرسلت إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير مقاطع فيديو تظهر تعذيب المختطفين. ونفى مكتب الوزير التقرير بشكل قاطع

وبحسب ما زعمت "التليغراف"، فإن حماس قامت بتصوير مقاطع الفيديو من أجل دفع إسرائيل على تخفيف وتسهيل أوضاع الأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، أفاد المصدران الإسرائيليان أنه في أحد مقاطع الفيديو، يناشد أعضاء حماس بن غفير بشكل مباشر لتخفيف الأوضاع في السجون الأمنية.

ووفقا لهم، يظهر الفيديو المختطفين وهم يتعرضون للتعذيب، بينما يحذر مسلحو حماس من أن الظروف القاسية المفروضة على السجناء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل ستؤثر على سلامة المختطفين في غزة.

ورد مكتب الوزير بن جفير: "حماس لم ترسل لي أي فيديو وأنا أرفض التعاون مع دعاية حماس: يجب أن تتحدث مع حماس فقط من خلال النوايا" وأضاف: "لا بد من هزيمة حماس، وعدم الخضوع لإملاءاتها التي تطالب بالاستسلام: يجب احتلال أراضي قطاع غزة بشكل دائم، ووقف المساعدات الإنسانية، ويجب هزيمتها"، مضيفا "أوضاع الإرهابيين في السجون تم مفاقمتها بالفعل وتوقفت الكانتينات وأنا فخور بذلك - وليس لدي أي نية للخضوع لإملاءات حماس".