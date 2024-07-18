وزير من شاس لـi24NEWS :" أنا محبط من تصرفات بن غفير أنه يقلب الإئتلاف رأسا على عقب"
تحدث مايكل ملكيالي مع دانييل روث أفنيري في "النشرة الصباحية" وعلق على إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية. • "نحن جمهور ملتزم بالقانون، ولكننا نعلم أطفالنا أن يفعلوا ما يقوله حاخاماتهم".
تحدث وزير الخدمات الدينية ميخائيل ملكيالي هذا الصباح (الخميس) مع دانييل روث أفنيري في "النشرة الصباحية" بالقناة العبرية، حول أحداث الأيام القليلة الماضية - بما في ذلك إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية. وأوضح في بداية كلامه: "نحن جمهور ملتزم بالقانون، لكننا نعلم أطفالنا أن يفعلوا ما يقوله حاخاماتهم".
وأشار إلى التوترات السياسية التي أثارها القانون وهاجم زميله في الحكومة – وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا: “إنه يقلب الائتلاف رأسا على عقب، لا أفهم لماذا كشريك – هو يأخذ رهائن في الائتلاف. إنه لا يتصرف بشفافية وأنا أشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوكه. لقد دعمنا بن غفير عندما طرح للتصويت القوانين التي كانت مهمة بالنسبة له - ولكن للأسف، فهو لا يتصرف بهذه الطريقة الآن".