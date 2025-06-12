العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ فورًا والأهداف الجديدة: خطة التجنيد التي صيغت وأنقذت سقوط الحكومة الإسرائيلية

بعد فشل حل الكنيست ليلة أمس (الخميس)، وُضعت هذه المبادئ مع الحريديم لخطة التجنيد. من بين أمور أخرى، سيُفرض التجنيد الإلزامي على الحريديم من سن 18 إلى 26 عامًا كإجراء مؤقت مع إمكانية التمديد. في السنة الأولى من التجنيد، سيكون الهدف 4800 مجند، وفي السنة الثانية 5700 مجند. أما الهدف طويل المدى فهو تجنيد 50% من جميع دورات التجنيد خلال خمس سنوات.

يتضمن الاتفاق عقوبات شخصية ومؤسسية متدرجة تُطبق وفقًا لتحقيق الأهداف:

• عند دخول القانون حيز النفاذ، ستُفرض عقوبات مثل تعليق رخصة القيادة، وتأخير مغادرة البلاد، وإلغاء الإعانات الدراسية، وإلغاء التمييز الإيجابي في التوظيف، والحرمان من نقاط الائتمان الضريبي.

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• بعد حوالي ستة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ، وفي حال عدم تحقيق الأهداف، سيتم إلغاء الخصومات في السكن الجامعي والمواصلات العامة. بعد عام، سيتم إلغاء استحقاقات التأمين الوطني وإلغاء المشاركة في برنامج "سعر المقيم". بعد عامين، سيتم إلغاء المساعدة في برامج ما بعد المدرسة وإلغاء مزايا ضريبة المشتريات.

• على المستوى المؤسسي، في حال عدم تحقيق 75% من الهدف بعد عام، سيتم إلغاء ميزانية المدرسة الدينية بالكامل. كلما قلّ الفارق في تحقيق الأهداف، سيتم خفض الميزانية بمقدار ضعف نسبة الفارق.

.عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، تفاصيل الخطة على ممثلي هيئات خدمة الاحتياط، الذين أبدوا معارضة شديدة. كما نفى ائتلاف منظمات خدمة الاحتياط التقارير التي تُفيد بدعمه للخطة، مُعتبرًا إياها تصريحات كاذبة صدرت باسمهم بعد مناقشات مطولة استمرت حتى الليل في الكنيست. وجاء في البيان: "على عكس ما نُشر، لن ندعم خطة تُضيّع فرصة إحداث تغيير تاريخي في أمن دولة إسرائيل. لن ندعم خطة لا تُسهّل على أفراد خدمة الاحتياط فورًا - فأي خطة من هذا القبيل هي خطة سيئة".

وأضاف البيان أن الائتلاف سيُصدر موقفًا رسميًا بعد دراسة جميع تفاصيل الاتفاقية: "لن يدعم ائتلاف خدمة الاحتياط الخطة أو يُعارضها إلا بعد دراسة جميع تفاصيلها. لن نوافق على خطة تُلحق الضرر بالصمود الوطني وأمن الدولة وأفراد الخدمة - على المدى القريب والبعيد".