استطلاع i24NEWS: الحزب الجديد الذي يلتهم الأصوات، ومن سيفوز على نتنياهو؟ | النتائج الكاملة

نشرت i24NEWS مساء اليوم (الثلاثاء) في النشرة الرئيسية بالقناة العبرية استطلاعا للانتخابات – أجراه شركة "Timor Group" بالتعاون مع iPanel ، ظهرت فيه نتائج مفاجئة. وتبين أن الائتلاف الإسرائيلي الحالي لديه 50 مقعدا فقط، وأن حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس يتفوق على حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو بمقعد واحد فقط، إضافة إلى أن حزب ليبرمان، بينيت الجديد يلتهم كافة الأصوات. وفي السؤال حول الملائمة لرئاسة الحكومة- فإن رئيس الحكومة نتنياهو بموقع منخفض بصورة واضحة مقابل رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.

أولاً، فحصنا الشكل الذي ستبدو عليه الصورة الكاملة للمقاعد، إذا أجريت الانتخابات اليوم. في أعلى القائمة يأتي معسكر الدولة بـ 22 مقعدا، يليه مباشرة حزب الليكود بـ 21 مقعدا فقط. وفي أسفل القائمة، هناك حزب "يش عتيد" بـ 15 مقعدا، و"إسرائيل بيتنا" بـ 14 مقعدا، و"شاس" بـ 11 مقعدا، وعوتسما يهوديت بـ 10 مقاعد، ويهدوت التوراة بـ 8 مقاعد فقط.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الديمقراطيون، الحزب المشترك بين العمل وميرتس، والذي ظهر للمرة الأولى في استطلاعاتنا، بثمانية مقاعد. "القائمة العربية الموحدة" تقفز إلى ستة، و"الجبهة-التغيير" مع خمسة مقاعد فقط. الأحزاب التي لن تتجاوز نسبة الحسم هي : الصهيونية الدينية، الأمل الجديد ، التجمع.

وتتضمن خريطة الكتل الحالية 50 مقعدا للائتلاف الحالي، و65 مقعدا للمعارضة، وخمسة مقاعد مع الجبهة-التغيير.

بعدها فحصنا عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب المشترك الذي يضم ليبرمان وساعر وبينيت ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين. وسيحصل الأربعة على 33 مقعدًا، وبالتالي ينخفض الليكود إلى 17 مقعدا، ومعسكر الدولة على 14 مقعدا، ويش عتيد على11

وحول قضية الملائمة لرئاسة الحكومة- غانتس يتقدم بأربعة بالمئة على نتنياهو، ويتقدم نتياهو بـ2% على لابيد. في المقابل نتنياهو يتقدم بنسبة 6% على ليبرمان.

مع ذلك، بحسب استطلاعنا، لدى نتنياهو عجز كبير أمام مرشح واحد – نفتالي بينيت، وتظهر البيانات أن بينيت يحصل على نسبة 41% مقابل 28% فقط لنتنياهو.

تم إجراء الاستطلاع من قبل "Timor Group" بالتعاون مع iPanel وشمل 500 مستطلع من أصحاب حق الاقتراع ، منهم 100 (أو 20%) من المجتمع العربي. نسبة الخطأ في العينة 4.4%.