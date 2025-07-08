تفاهمات سرية تسمح لنتنياهو بتعيين رئيس الشاباك مع انتهاء تحقيقات "قطر جيت"

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تم التوصل اليوم (الثلاثاء) إلى اتفاقات سرية بين سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، والمستشارة القانونية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، بشأن تعيين الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام (الشاباك). هذا يعني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيتمكن من اقتراح رئيس جديد للجهاز خلال شهرين تقريبًا، بعد انتهاء التحقيق في قضية "فضيحة قطر".

ردّت السلطة القضائية قائلةً إن "المستشارة القانونية للحكومة وسكرتير الحكومة قدما مرافعتيهما المنفصلتين بشأن مقترح التسوية الذي صيغ برعاية المحكمة. ينبغي انتظار قرار المحكمة وتجنب التقارير الإعلامية غير الدقيقة".

ويوم الثلاثاء الماضي، وبعد تأجيلات عدة في ضوء الوضع الأمني، عقدت المحكمة العليا جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد تعيين اللواء (احتياط) ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، خلفًا لرونين بار. ومنح القضاة رئيس الحكومة الإسرائيلية والمدعي العام ستة أيام للتوصل إلى اتفاق، وإلا فسيتم تحديد جلسة أخرى لاتخاذ قرار.