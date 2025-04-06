اعتقال مديرة مكتب بن غفير، الوزير: "أقيلوا رئيسة ماحش"

تقوم دائرة التحقيقات مع رجال الشرطة "ماحش" بالتحقيق مع مديرة مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حول إجراءات الحصول على ترخيص الأسلحة النارية. وقال المحامي أريئيل عطاري، محامي المشتبه به، إنه "تم الحصول على الترخيص بإجراء منظم ومشروع". وهاجم الوزير بن غفير: "يجب إقالة رئيسة ماحش فورا".

وأراد مكتب الوزير الإشارة إلى أن "الوزير بن غفير هو الشخصية الأكثر معرضة للتهديد في إسرائيل، وقد سبق أن حاولوا قتله خمس مرات، ومديرة المكتب ترافقه في عشرات الأماكن وحصلت على سلاحها بشكل قانوني". وأضاف المحامي عطاري: "يبدو أن التحقيق عبارة عن محاولة من قبل الشرطة لتهديد امرأة ملتزمة بالقانون، لمعايير خارجية".

وأضاف: "لقد ظهر هذا الموضوع في وقت مبكر من يناير/كانون ثاني 2025، وتوقيت التحقيق الحالي ليس من قبيل الصدفة. والانطباع الواضح هو أن هذا التحقيق الذي يجريه ماحش، والذي، كما أذكر، يتم إجراؤه تحت إشراف كبار المسؤولين في وزارة القضاء، تسترشد باعتبارات خارجية مدفوعة بالرغبة في الإضرار بالأمن القومي".

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ولنتذكر أنه في الوقت نفسه، تجري تحقيقات مع عدد من مساعدي الوزير، حيث يعتبر قائد وحدة اليمار في الضفة الغربية أفيشاي معلم، المشتبه به الرئيسي في القضية. وجوهر الشبهات ضده هو دفع رشوة أثرت على التعامل مع ملفات التحقيق مقابل ترقيته في الرتبة والمنصب. وبحسب الشبهة، "فقد غض المعلم الطرف عن المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالناشطين اليمينيين المتطرفين والحوادث الإرهابية اليهودية، ولم يعتقل المشتبه بهم اليهود بالإرهاب على الرغم من طلب الشاباك - وفي المقابل حصل على ترقية من قبل وزير الأمن القومي ".

المقربون الآخرون المشاركون في التحقيقات هم: رئيس مقر وزارة الأمن القومي السابق هانمال دورفمان، عضو الكنيست تسفي سوكوت، مساعد المفوض ليئور أبوديرام، وجوندار كوبي ياكوفي، مفوض مصلحة السجون.