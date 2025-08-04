بالإجماع: الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقالة المستشارة القانونية للحكومة

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في ختام عملية تاريخية شملت مراحل عديدة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم (الاثنين) على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من منصبها. ولم تحضر المستشارة ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التصويت. ورغم القرار، لا يمكن تنفيذ الإقالة فعليًا إلا بعد مراجعة قضائية من قبل محكمة العدل العليا.

وبناءً على القرار، تقدم حزب "يش عتيد" وحركة جودة الحكم بالتماس إلى المحكمة العليا. وجاء في الالتماس الذي قدمه الحزب الذي يقوده زعيم المعارضة لبيد أن القرار اتُخذ في عملية غير قانونية، متجاوزًا جميع آليات المراجعة، ويهدف إلى المساس باستقلالية الاستشارات القانونية وإخضاعها للإرادة السياسية.

وقالت عضو الكنيست كارين الهرير، عضو لجنة الدستور التي وقّعت على الالتماس: "الحكومة لا تريد استشارة قانونية، بل تريد طاعة، إنها تختار التخلي عن سيادة القانون، ونحن نختار النضال من أجلها ومن أجل الديمقراطية".

وقالت حركة جودة الحكم عقب تأكيد العزل: "لقد تقدمنا الآن بطلب إلى المحكمة العليا بأكثر من 15 ألف ملتمس - وستقابلنا الحكومة في المحكمة".

بعد قرار الحكومة، ردّت بيهارف-ميارا في رسالة رسمية، أكدت فيها عزمها على الاستمرار في منصبها: "لن تُثنينا الضغوط السياسية والسلوكيات غير القانونية. سنواصل مساعدة الحكومة على المضي قدمًا في سياستها وفقًا للقانون، وتعزيز مبدأ المساواة، والحفاظ على سيادة القانون".