قانون التجنيد يهدد الحكومة الإسرائيلية! غانتس يهدد بالانسحاب إن صودق عليه بصيغته الحالية

هدد الوزير وعضو مجلس الحرب بيني غانتس بأن حزبه "المعسكر الوطني" سينسحب من الحكومة في حال المصادقة على قانون التجنيد بصيغته الحالية، وقال غانتس :"تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر بالحالة العادية، أما في وقت الحرب إنه مثل علم أسود يرفرف فوقنا. لن يتمكن الشعب من تحمل ذلك، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحها، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مثل هذا التشريع يمرر في الكنيست ويدخل في كتاب قوانين دولة إسرائيل، بطريقة من شأنها أن تضر بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".

وقال غانتس أيضًا: "أناشد وزراء الليكود وأعضاء الكنيست - أسمعوا صوتكم، لا ترفعوا علامة قايين هذه. أناشد قادة أحزاب الحريديم كشخص ليس لديه أدنى شك حول أهمية دراسة التوراة والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها – لا تحاولوا تمرير قانون غير صحيح، لا تستطيع الأمة بأكملها تحمله”. وأضاف: "هذا لن يمر، وسيضر بالدرجة الأولى بمجتمع الحريديم، الذي يجب أن نعزز من أجله الحلول التي تؤدي إلى زيادة المشاركة في خدمة الدولة والشعب. من الممكن إدخال حل قانون صحيح وعادل يستجيب للاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي هنا والآن".

أما في المعسكر الوطني قالوا إنه من المتوقع أن يعارضوا مشروع قانون التجنيد، في حالة لم يتم تغيير المسودة الحالية. أيضا أعضاء حزب "اليمين الوطني" غدعون ساعر ويفعات شاشا بيطون من المتوقع أن يعارضوا القانون في صيغته الحالية.

ومن المتوقع أن تصوت الحكومة على قانون التجنيد الثلاثاء القادم، وصرح وزير الأمن يوآف غالانت بأنه لن يكون شريكا بأي مشروع غير متفق عليه بين جميع أعضاء الائتلاف وإن جهاز الأمن برئاسته لن يعرضها للتشريع، لذلك فإنه لن يقف وراء مشروع القانون الذي يتم تجهيزه ولن يؤيده. وطالب غالانت رئيس الحكومة والوزير غانتس الى تشكيل توافق واسع بشأن قانون التجنيد.