الموافقة على تحقيق مفاجئ ضد وزير إسرائيلي رفيع في قضية رشوة

وافقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارب-ميارة مساء اليوم (الثلاثاء) على بدء تحقيق ضد الوزير ميكي زوهار، في قضية رشوة مرتبطة بنقابة العمال- الهستدروت.

ووفقًا لتقارير محلل الشؤون القضائية في قناة i24NEWS، أفادت الشرطة بأنها قبلت معلومات منذ حوالي عام، جاءت أثناء مراقبتها لشخص آخر، تشير إلى تورط الوزير زوهار في ما يُعرف بـ"يد تضغط يد"، حيث توجد بحسب الشرطة أدلة على ارتكابه أعمال رشوة.

تمت الموافقة على المضي قدمًا في تحقيق سري أولي، فيما ستعقد جلسة لاحقًا لتقرير إمكانية فتح تحقيق علني ضد زوهار، استنادًا إلى نتائج التحقيق مع عزرا جباي ومع أطراف أخرى متورطة.

من جانبه، نفى زوهار أي علاقة له بالقضية، وقال أمس: "ليس لي أي صلة بهذه القضية".

وفي سياق متصل، تم اعتقال رئيس نقابة العمال - الهستدروت، أرنون بر-دافيد، خلال حملة واسعة للشرطة على مكاتب الهستدروت بشبهة فساد، إلى جانب عشرات المسؤولين والموظفين. وقد تم تمديد توقيفه وتوقيف زوجته هيلا كنستر بر-دوف لثمانية أيام، بسبب خشية من إعاقة سير التحقيق أو التأثير على الشهود والأشخاص الخاضعين لسلطته.