رغم أنه مرشح نتنياهو المفضل لمنصب قائد الجيش: الجنرال اليعزر طوليدانو يعلن تقاعده من الجيش الإسرائيلي

أعلن رئيس قسم الإستراتيجية وإيران في الجيش الإسرائيلي، اللواء إليعزر طوليدانو، صباح اليوم (الاثنين) أنه "لن يتنافس على منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، وأنه سيتقاعد من الجيش الإسرائيلي" - هذا ما علمه لأول مرة محلل i24NEWS العسكري في القناة العبرية يوسي يهوشوع.

تصريحات الجنرال جاءت بعد أن عرف أنه مرشح لرئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية الذي يدعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي عمل معه في الماضي عندما كان سكرتيره العسكري. يشار الى أن الجنرال طوليدانو شغل منصب قائد القيادة الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا قبل 7 أكتوبر - وبالتالي يمكن ملاحظة ذلك في إعلان التقاعد كإشعار بالذنب. وقبل ذلك، شغل منصب رئيس فرقة غزة.

ويشار إلى أنه يوم الجمعة الماضي، ترددت أنباء عن أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ألمح إلى أنه سيستقيل من منصبه بعد انتهاء التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر، وذلك في رسالة تطرق خلالها الى الانتقادات ضد عمله بأنه يواصل تعيين مناصب كبيرة في الجيش الإسرائيلي رغم دوره في هذا الإخفاق..