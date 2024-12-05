إطلاق سراح ضابط شرطة إسرائيلي ووضعه في الإقامة الجبرية، لماذا؟

أطلقت المحكمة الإسرائيلية سراح قائد وحدة التحقيق المركزية في شرطة الضفة الغربية برتبة مقدم أفيشاي معلم، ووضعته في الإقامة الجبرية. ولكن الضابط لن يعود إلى عمله حتى انتهاء التحقيق معه.

وقال مصدر في التحقيق مع معاون الوزير ايتمار بن غفير لـ i24NEWS اليوم (الخميس) أنه خلال التحقيق مع أفيشاي معلم، أُسمعت له تسجيلات صوتية له، يستخدمها قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء. وقام المحققون بتشغيل محادثة أجراها معلم مع كوبي يعقوبي، معاون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث طلب معلم من يعقوبي أن يتواسط له عند الوزير بترقيته، فأجابه يعقوبي: "سأحرص على أن أوصي عليك"، وبالفعل، وعده بذلك بالتدخل من أجل ترقيته.

وتم اليوم عرض ضابط الشرطة على المحكمة لمناقشة تمديد اعتقاله، بعد استجوابه أمس لنحو 13 ساعة. وكانت جلسة المحكمة مغلقة ومثّل معلم المحامي افرايم دماري وزوجته المحامية تسيونا معلم. وخلال المناقشة، تم انتقاد أنه على الرغم من أن التحقيق تم بشكل سري لعدة أشهر، إلا أنهم حتى الآن لم يجدوا أنه من المناسب التحقيق أو على الأقل أخذ افادة أو شهادة من الوزير نفسه، الذي يُزعم أنه المستفيد من الرشوة. وقال مصدر مطلع على التفاصيل: "إنهم يخشون استجواب الوزير، لأنهم إذا استجوبوه سينهار كل شيء".

وسيبقى معلم رهن الاعتقال ليوم آخر. في البداية قررت محكمة الصلح في القدس إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، لكن النيابة تقدمت بطلب بتأجيل التنفيذ، وهو ما قبله القضاة. ولذلك، لن يتم إطلاق سراح ضابط الشرطة الليلة. جوهر الشبهات ضد قائده ليس التسريبات للوزير بن غفير، بل تقديم الرشاوى من خلال إلحاق الضرر بمعالجة ملفات التحقيق، مقابل ترقيته في الرتبة والمنصب. بحسب الشبهة، غض معلم الطرف عن معلومات استخباراتية تتعلق بنشطاء يمينيين متطرفين وحوادث إرهابية يهودية، ولم يعتقل يهودًا مشتبهين بالإرهاب على الرغم من طلب الشاباك – وفي المقابل حصل على ترقية من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب أقصى اليمين المتشدد.

Yonatan Zindel/Flash 90

في غضون ذلك، أوضح قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء اليوم، أنه تم فتح التحقيق مع كبار المسؤولين بعد معلومات استخباراتية. وبعد المعلومات الواردة، بدأ التحقيق كتحقيق سري ومن ثم ما لبث وأن أصبح علنيًا الأسبوع الماضي. وأضافوا: "خلافا لما يُزعم، فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يبادر بالتحقيق ولا يشارك به".

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف بن غفير بأنه يقوم بترقية من يتوافقون مع سياساته. وفي غضون ذلك، أُعلن هذا الصباح في i24NEWS أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول محققة كبيرة في قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء، الذي يحقق مع معلم ومعاون الوزير والمفوض السابق لمصلحة السجون كوبي يعقوبي. ويأتي هذا القرار على خلفية حادثة وقعت في الجلسة التي عقدت بداية الأسبوع، والتي تلقت فيها المحققة صيحات من أقارب معلم.