غالانت يطلب إجراء تحقيق للشاباك حول التسريبات من الجلسات السرية

طلب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت من رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الشاباك إجراء تحقيق للشاباك بعد التسريبات من الجلسات السرية حول موضوع المختطفين والجبهة الشمالية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي تحدث أمام الحاضرين في لجنة الخارجية والأمن عن الأمن مضيفا :"لحماس لا توجد مصادر استخباراتية هامة وكل تسريب من داخل النقاشات المغلقة يخدمها".

من جانبها قدمت حركة جودة الحكم التماسا الى المحكمة العليا الثلاثاء تطالب خلالها بإصدار أمر للمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق في تسريبات معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة. وبحسب الحركة فإن هذه التسريبات تتطلب فتح تحقيق جنائي، أو على أقل تقدير إجراء فحص أولي، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشارة القضائية والتي صدرت بعد التماس الحركة بعد تسريبات حول عملية "الجرف الصامد"، والتي تقتضي فتح تحقيق جنائي في حال الكشف عن معلومات محظورة، وتقدمت الحركة خمس مرات منذ بداية الحرب بطلب الى المستشارة القضائية حتى تأمر بفتح التحقيق بالتسريبات لكن لم يتم الرد عليها.