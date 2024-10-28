الكنيست تقر: إيقاف نشاط اونروا في إسرائيل

صادقت الكنيست، مساء اليوم (الاثنين)، على قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRA) في أراضي إسرائيل. وذلك على الرغم من المعارضة الصريحة للإدارة الأمريكية وعدد من الدول في أوروبا، وكذلك توصية المستشارين القانونيين بعدم القيام بذلك بسبب التبعات القانونية للخطوة.

أيد 92 نائبا في الكنيست مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء الكنيست في الليكود وحزب "الأمل الجديد"، مقابل معارضة عشرة نواب. وبحسب الاقتراح، لن تقوم اونروا بتفعيل أي ممثلية، ولن تقدم أي خدمة ولن تنفذ أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل.

وجاء في شرح الاقتراح ما يلي: "بما أنه ثبت لدولة إسرائيل أن اونروا وموظفيها يشاركون ومتورطون في نشاط ’إرهابي’ ضد إسرائيل، يقترح هنا تحديد أن إسرائيل ستعمل على وقف جميع أنشطة الوكالة في أراضيها".