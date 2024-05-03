تحولات الرأي العام في إسرائيل: تقدم معسكر الدولة وتراجع الليكود وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي

في ظل حالة من عدم اليقين السياسي والتوتر بشأن احتمالات إبرام صفقة رهائن أو توغل محتمل في رفح، لا يزال التنافس السياسي في إسرائيل على أشده، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" بالتعاون مع مركز أبحاث لازار بقيادة الدكتور مناحيم لازار. وقد أظهرت النتائج تقدماً طفيفاً لمعسكر الدولة بينما تراجع حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو.

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الاستطلاع، الذي شمل 500 مشارك من مختلف أنحاء البلاد، يُظهر أن معسكر الدولة قد حصل هذا الأسبوع على دعم يصل إلى 31 مقعداً في الكنيست، بزيادة قدرها مقعدين عن الأسبوع الماضي. في المقابل، تراجع حزب الليكود إلى 19 مقعداً فقط، ما يشير إلى تناقص شعبيته بين الناخبين.

الحزب الذي يقوده جدعون ساعر، يمين الدولة، لم يتجاوز عتبة الحصول على مقاعد في الكنيست هذه المرة، بعد أن كان قد حصل على أربعة مقاعد في استطلاع الأسبوع الماضي. على صعيد المعارضة، يبقى الوضع الراهن دون تغيير مع 60 مقعداً، مقابل 50 مقعداً للائتلاف.

في ظل هذه التطورات، زادت الفجوة في شعبية المرشحين لرئاسة الوزراء بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو إلى 14 نقطة مئوية، حيث ارتفعت من 9 نقاط في الاستطلاع السابق. من بين ناخبي الليكود، يفضل 71% نتنياهو مقابل 16% لغانتس، بينما يفضل 85% من ناخبي يش عتيد غانتس مقابل 4% لنتنياهو.

يبقى الوضع السياسي في إسرائيل متقلباً ومن الصعب التنبؤ بتداعياته على الأحداث الجارية والمستقبلية، خاصة مع استمرار الأزمات الأمنية والسياسية. الناخبون يظهرون تفضيلاً واضحاً لغانتس في دور رئيس الوزراء في الظروف الراهنة، مما يعكس رغبة في التغيير وإعادة تقييم القيادة السياسية في البلاد.