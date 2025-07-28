قرار غير عادي: كيف قبلت مصلحة السجون الإسرائيلية إدخال جثمان والدة معتقل الى السجن؟

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أفاد معلق الشؤون الشرطة الإسرائيلية في قناة i24NEWS،العبرية موشيه شتاينمتس، اليوم (الأحد)، أنه تم نقل جثمان والدة أحد المعتقلين إلى سجن هداريم ليتمكن من توديعها.

في الواقع، بدأت القصة عندما طلب شخص محتجز على ذمة المحاكمة للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق نار من مصلحة السجون حضور جنازة والدته التي توفيت الأسبوع الماضي ، لكن مصلحة السجون رفضت. توجه الموقوف إلى المحكمة المركزية، وعندما بدا أن المحكمة اقتنعت بادعاءات مصلحة السجون، اقترحت محامية الموقوف السماح له بتوديع والدته في المستشفى أو إحضار جثمانها إلى السجن.

قبلت المحكمة الفكرة، وأمرت مصلحة السجون بالسماح لشقيقات المعتقل بإحضار جثمان والدته إلى السجن وإدخاله إلى داخله، مما سمح للمعتقل بتوديع والدته.

في مصلحة السجون الإسرائيلية كانوا قد استعدوا بالفعل لتنفيذ قرار المحكمة. الموظفون كبار السن في المنظمة قالوا إنهم لا يتذكرون حالة مشابهة أُحضر فيها جثمان إلى داخل السجن. في نهاية المطاف، تخلت عائلة المعتقل نفسه عن الفكرة وودّع المعتلقل جثمان والدته عن طريق مكالمة فيديو.