صورة مفبركة تشعل أزمة سياسية في إسرائيل قبل الانتخابات

أعلن حزب "بينيت 2026"أنه قدّم صباح اليوم شكوى رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية ضد حزب الليكود، على خلفية نشر ما وصفه بـ"صورة مزوّرة ومضللة" عبر الحساب الرسمي للحزب، مؤكدًا عزمه التقدّم كذلك بالتماس إلى لجنة الانتخابات المركزية للكنيست.

وتعود القضية إلى صورة نُشرت على حساب الليكود الرسمي، تُظهر رئيس الحزب نفتالي بينيت ورئيس المعارضة يائير لابيد وكأنهما شاركا في لقاء مع رؤساء الأحزاب العربية، عُقد نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة الإعلان عن اتحادهم وخوضهم الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة. وأكد حزب بينيت أن الصورة معدّلة ولا تعكس الواقع.

وفي بيان رسمي، قال حزب بينيت:"تقف دولة إسرائيل أمام معركة انتخابية مصيرية، ومن الضروري وضع خطوط حمراء منذ الآن. سنحارب كل محاولة لنشر أخبار كاذبة تسمّم الخطاب العام وتعمّق الانقسام داخل المجتمع. سنقوم بالتصدي لهذه الممارسات قريبًا".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدّة الخطاب السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط تحذيرات متزايدة من استخدام وسائل التضليل والتلاعب بالمحتوى الرقمي للتأثير على الرأي العام.