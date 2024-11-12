بناء على تعليمات أمنية – نتنياهو يجري المناقشات في غرفة داخلية في الكنيست وليس في مكتبه

نشر أول: يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مناقشات في غرفة داخلية في مقر إقامة الكنيست وليس في مكتبه المعتاد، كل ذلك بناء على تعليمات أمنية تلقاها.

وتعكس هذه الخطوة التغير في تقييم التهديدات الأمنية لرئيس الحكومة الإسرائيلية منذ أن ضربت الطائرة بدون طيار مقر إقامته في قيسارية.

ويشار الى انه، قبل نحو أسبوعين، ولاعتبارات أمنية، عُقد اجتماع الحكومة في مبنى آمني تحت الأرض، وليس في مكتب رئيس الحكومة في القدس كما جرت العادة.