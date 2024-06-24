استطلاع رأي: معسكر الدولة يتصدر والليكود يزداد قوة

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة 13، ونشر الليلة الماضية (الأحد)، أنه إذا أجريت انتخابات الكنيست اليوم، فإن حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس سيكون أكبر حزب في إسرائيل، حيث سيحصل على 25 مقعدًا، على الرغم من تراجع قوته بخمس مقاعد عن الاستطلاع السابق.

نتائج الاستطلاع

معسكر الدولة (بيني غانتس): 25 مقعدًا

الليكود (بنيامين نتنياهو): 21 مقعدًا

يش عتيد (يائير لابيد): 12 مقعدًا

إسرائيل بيتنا (أفيغدور ليبرمان): 11 مقعدًا

عوتسما يهوديت (إيتامار بن غفير): 10 مقاعد

اتحاد العمل وميرتس (يائير جولان): 10 مقاعد

شاس (أرييه درعي): 9 مقاعد

يهدوت هتوراة (يتسحاق جولدكنوف): 8 مقاعد

الجبهة (أيمن عودة): 5 مقاعد

الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش): 5 مقاعد

الموحدة (منصور عباس): 4 مقاعد

التجمع: 2.9% (لم يتجاوز نسبة الحسم)

يمين الدولة (جدعون ساعر): 2.4% (لم يتجاوز نسبة الحسم)

تأثير تشكيل حزب يميني جديد

أشار الاستطلاع أيضًا إلى أنه في حال تم تشكيل حزب يميني جديد بقيادة أفيغدور ليبرمان ويوسي كوهين ونفتالي بينيت وجدعون ساعر، فإن هذا الحزب سيحصل على 34 مقعدًا، مما سيؤدي إلى إضعاف الليكود إلى 18 مقعدًا، وحزب يش عتيد إلى 10 مقاعد، ومعسكر الدولة إلى 14 مقعدًا. كذلك، سيتسبب ذلك في تراجع اتحاد ميرتس والعمل، وعوتسما يهوديت، والصهيونية الدينية، وحداش تعال، ويهودية التوراة.

موقف الجمهور من القضايا الحالية

سُئل المشاركون في الاستطلاع عن رأيهم في عدة قضايا:

الحرب الاستباقية ضد حزب الله:

46% يؤيدون

33% يعارضون

خطوة نتنياهو تجاه البيت الأبيض بشأن شحنات الأسلحة:

50% يرون أنها خطوة خاطئة

32% يؤيدونها