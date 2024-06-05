سموتريتش يتنصل من المسؤولية: "7 أكتوبر؟ لا يتعلق بي - قادة الجيش الإسرائيلي فشلوا"

أنتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريش في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إدارة الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر- وبنفس الوقت تنصل من المسؤولية وقال :"المذبحة في السابع من أكتوبر ليست مرتبطة بي، هي فشل استخباراتي -عملياتي جنوني".

وأضاف "أي شخص مسؤول كان يجب أن يعود إلى منزله منذ وقت طويل. هذا هو مفهوم الجيش الإسرائيلي. قادة الجيش الإسرائيلي، نفس الأشخاص الذين فشلوا في السابع أكتوبر، لا يخجلون من زيارتي اليوم”. ويشار الى أن أن سموتريش خلال مشاركته بإحياء يوم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا بالمعارك في اوفاكيم جنوب إسرائيل الشهر الماضي صرح أنه :"يتحمل المسؤولية عن الفشل في السابع من أكتوبر".

وبخصوص إمكانية التوصل الى صفقة مختطفين جديدة قال وزير المالية "يوجد أثمان لا يستطيع شعب يرغب بالحياة أن يسمح لنفسه دفعها". ويشار الى أن سموتريش رد بصورة سلبية على الخطوط العريضة لاتفاق صفقة المختطفين المحتمل-والذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، وهدد كل من سموتريش وايتمار بن غفير بحل الحكومة في حال توقف القتال في غزة.