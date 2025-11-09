"اجتماعات سياسية عاجلة": الغاء جلسة شهادة نتنياهو الاثنين

وافق القضاة في محاكمة نتنياهو اليوم (الأحد) على طلب رئيس الوزراء بإلغاء شهادته في المحاكمة غداً "بسبب اجتماعات سياسية طارئة".

وكتب في الطلب: "تم النظر في إمكانية عقد الجلسة في ساعات أخرى أو تأجيل الاجتماعات السياسية إلى موعد آخر. بعد الفحص أوضح رئيس طاقم رئيس الحكومة أنه لا يمكن تغيير موعد الاجتماعات السياسية بسبب قيود تتعلق بجدول أعمال رئيس الحكومة والجهات السياسية المعنية".

"بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عقد الجلسة غدًا في ساعات متأخرة أكثر، إذ من الساعة 16:00 حتى 18:30 من المقرر عقد جلسة أربعين توقيعًا في الكنيست. وتُعد هذه الجلسة ملزمة بموجب القانون (قانون أساس: الكنيست والنظام الداخلي للكنيست) بحضور رئيس الحكومة طوال مدة الجلسة"، كُتب.