هل يفقد الليكود أصواتًا بسبب عضو الكنيست جوتليب؟

يتواصل الجدل داخل حزب الليكود حول دور عضو الكنيست جوتليب وتأثيرها على نتائج الحزب في الانتخابات القادمة. مصادر أفادت N12 بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين ناقشا في الأسابيع الأخيرة "ما العمل مع جوتليب"، وسط تقديرات داخلية تشير إلى أن الحزب قد يفقد 3 إلى 4 مقاعد بسبب مواقفها وهجومها المتكرر على ليفين بشأن أداء منصبه.

من جهتها، نفت جوتليب أي مناقشة من هذا النوع، مهاجمة وزير القضاء ليفين عبر حسابها على X، واصفة المواقف بأنه جزء من محاولة لتعزيز "سلطة الموظفين غير المقيدة" ضد نتنياهو، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز قوّة الحزب وجذب أصوات جديدة.

الجدل جاء بالتزامن مع توترات متصاعدة داخل الليكود حول عدة أعضاء آخرين في الحزب الذين يُنظر إليهم على أنهم يضرّون بشعبية الحزب ويؤثرون سلبًا على تصنيفات الاستطلاعات. هذه الخلافات ظهرت علنًا أيضًا خلال مواجهة بين جوتليب والنائب إلياهو رفيفو داخل الكنيست، والتي تصاعدت إلى تبادل اتهامات شخصية حادة أمام الملأ.

يبدو أن الليكود أمام تحدٍ مزدوج: إدارة الخلافات الداخلية والحفاظ على أصوات الناخبين، في وقت حساس قبل الانتخابات القادمة، وسط تصاعد التوترات بين أعضاء الحزب حول القيادة وأداء الوزراء.