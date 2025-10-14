مشادة بين الرئيس الإسرائيلي ورئيس الكنيست بسبب هذا القرار

خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخي لا يزال يثير العناوين - حتى بعد أكثر من يوم منذ انتهائه. رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ أدان هذا المساء (الثلاثاء) قرار عدم دعوة رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عاميت والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، للجلسة الخاصة في الكنيست تكريماً لخطاب ترامب.

جاء في بيان مكتب الرئيس"يؤكد رئيس الدولة أن قرارًا كهذا يشكل مساسًا بالروح الوطنية وباحترام سلطات الحكم، ويضيف أن إقصاءهم من مناسبة رسمية وتاريخية كهذه هو خطوة غير مقبولة على الإطلاق، وخاصة في أيام الوحدة"، وتابع "أنا آسف جدًا لهذا الحدث. هذا مساس بالروح الوطنية وتصرف غير لائق، خاصة في يوم كله كان رفعة معنوية ووحدة في الشعب."

هاجم رئيس الكنيست أمير أوحانا في رده: "من المؤسف أن رئيس الدولة يتوقع أن تكون سلطة واحدة فقط 'رسمية' وتتصرف وفق القواعد، في حين تسحق سلطة أخرى هذه القواعد بدون صلاحية وبخلاف القانون. لمن نسي: السلطة القضائية وضعت نفسها فوق الشعب وفوق الديمقراطية عندما أبطلت قانون أساس، وهي خطوة غير مسبوقة في دولة إسرائيل، تلغي حسم الأغلبية - وذلك أيضاً في زمن حرب. من يدوس على الكنيست في قراراته - لا يمكنه أن يتوقع دعوة تكريم منها. ليس طالما أنا رئيسها."

وأضاف"السيدة بهاراف-ميارا، التي تماطل في معالجة التحريض الخطير والمضايقات ضد منتخبي الجمهور وتسمح بدوسهم، ولا تكلف نفسها عناء الرد على رسائل تتضمن أدلة قاطعة على تسريب خطير لبروتوكول سري قام به عضو الكنيست جلعاد كاريف من لجنة الخارجية والأمن على مدى أشهر، وحتى الآن، بعد ما يقارب عامين، ترفض اتخاذ قرار بتقديم المُسرِّب للمحاكمة، لا يمكنها هي أيضاً أن تتوقع تلقي دعوة شرفية بينما تستهين بالسلطة التشريعية. لقد قلت مسبقاً: الكنيست لن تقبل بدوسها بخنوع".

نائب رئيس الحكومة ووزير العدل ياريف ليفين تطرق إلى الموضوع وقال: "أود أن أذكر رئيس الدولة بأمثلة حقيقية على المساس بالملكية وأعمال غير لائقة، والتي لسبب ما امتنع حتى اليوم عن التطرق إليها: لجنة اختيار القضاة اجتمعت بدون وزير العدل و"انتخبت" بشكل غير قانوني "رئيسًا" للمحكمة العليا".

"المحكمة العليا أبطلت قانون أساس بدون صلاحية وتستمر بمحاولة فرض من سيكون المستشار القضائي للحكومة. تم استخدام برامج تجسس بشكل غير قانوني، والمحكمة العليا مع المحامية بهاراف ميارا يحبطون عمل لجنة التحقيق الحكومية التي أُقيمت بشكل قانوني لهذا الشأن. القاضي يتسحاق عميت لم يُنتخب بحسب القانون كرئيس للمحكمة العليا. المحامية بهاراف ميارا أُعفيت بحسب القانون بقرار إجماعي من الحكومة من منصب المستشار القضائي للحكومة"، فصّل.

وختم بالقول: "الوحدة وروح الدولة هما بالفعل قيمتان مهمتان. ومع ذلك، التصرف بشكل قسري وغير قانوني من قبل السلطة القضائية والدوس المنهجي على اختيار الشعب هو عكس الوحدة وروح الدولة. أتوقع من رئيس الدولة ومن كل إنسان نزيه أن يقف إلى جانب الكنيست والحكومة، وألا يسمح بسحق صلاحياتهما وإلغاء اختيار الشعب. الأيام التي كنا نطأطئ رؤوسنا بخضوع - ولّت ولن تعود".