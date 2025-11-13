عضوة الكنيست تالي غوتليب تنتهك أمر حظر النشر وتكشف هوية الضابط الكبير

بخلاف القانون، كشفت عضوة الكنيست من الليكود، تالي غوتليب، اليوم (الخميس)، عن هوية الضابط برتبة لواء الذي تم توقيفه للتحقيق من قبل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش).

في منشور على شبكة X، وصفت عضوة لجنة الخارجية والأمن الجديدة رئيسة وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، كيرن بار مناحيم، والمستشارة القانونية للحكومة بأنهما "مجرمتان". وادعت أنه لا توجد "أي أدلة أو شبهات" ضد الضابط الكبير.

في وقت سابق اليوم أفدنا بأن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) صادرت هاتف النقال للضابط الرفيع الذي تم توقيفه للتحقيق بشبهة خيانة الأمانة وإساءة استخدام سلطة الشرطة. كما علم أن الضابط خضع للتحقيق لمدة 7 ساعات، وبعدها تم إبعاده عن منشآت الشرطة وأُطلق سراحه إلى منزله بشروط مقيّدة.

علمت i24NEWS أن القضية الجديدة دفعت المفوض العام للشرطة داني ليفي لعقد اجتماع طارئ لهيئة القيادة الشرطية. رئيس وحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة، تات-نتساف إيلي مكمال، سيشغل مكان الضابط الكبير الخاضع للتحقيق.

وفقًا للشبهات، تدخل الضابط في قضية كان له فيها تضارب مصالح، دون أن يبلغ عن ذلك، وحتى عمل بطرق مختلفة للتأثير على طريقة معالجة القضية داخل وحدته. تم التحقيق في الملف من قبل فريق الكشف في قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش). تم توقيفه للتحقيق معه في ساعات الظهيرة، عندما لم يكن في الوحدة التي يرأسها، وتم التحقيق معه لعدة ساعات. من المتوقع أن يُفرج عن الضابط الكبير في نهاية التحقيق، وقد فرض أمر حظر نشر على اسمه وبقية تفاصيل القضية.