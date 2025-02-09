نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك: "هو مجرد موظف"

ناقش اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) موضوع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر. وخلال اللقاء أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استياءه من طلب رئيس الشاباك رونين بار إبداء الرأي بشأن تشكيل اللجنة.

وقال نتنياهو: "هذا سخيف، هو موظف. بأي حق هو يعبر عن موقف في قضية ليست من ضمن سلطته؟"وصرحت المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بيهاريف ميارا، التي شاركت بشكل غير عادي في اللجنة: "رئيس الشاباك طلب إرفاق موقف مكتوب ولم يتم توزيعه على الوزراء".

ولدى الدخول الى الجلسة قامت الوزيرة ماي جولان بتوزيع كتيب لحركة الحكم والديموقراطية يستعرض موقفهم ضد إقامة لجنة التحقيق.

وكما نشر في i24NEWS، فإن الائتلاف يتسابق بالفعل نحو تشكيل لجنة تحقيق بديلة. الاقتراح الذي يتشكل: 80 عضو كنيست سيختارون أعضاء اللجنة، وإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق - تختار المعارضة ممثليها والائتلاف سيختار ممثليه. وسيكون عدد أعضاء اللجنة زوجياً ما بين 6 إلى 10 وسيقوم أعضاء اللجنة بانتخاب رئيس اللجنة.