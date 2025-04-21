أصدر ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ردا رسميا على الإفادة التي قدمها رئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى محكمة العدل العليا، ضمن الالتماسات المقدمة ضد إقالته. وعلى النقيض من تصريحات بار، ادعى نتنياهو أن رئيس جهاز الشاباك لم يُطلب منه التعامل مع قضايا "الإلف" ضد نتنياهو، وأن الأخير "فشل في معالجة التحريض ضد المستوى السياسي"، كما كتب.

في بداية الرد، كُتب ما يلي: "1. يُصرّح رونين بار بأنه في ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول، أيقظ النظام بأكمله. لكنه نسي ببساطة أن يشير أنه لم يُوقظ قادة النظام، رئيس الحكومة ووزير الأمن. لو فعل ذلك، لتجنّبت المذبحة. ويُصرّح رونين بار بأنه أصدر تعليماته للسكرتير العسكري لرئيس الحكومة بإيقاظه الساعة 05:15.

"في الواقع، اتصل ضابط العلاقات العامة بالسكرتير العسكري في الساعة 06:13 فقط - قبل دقائق قليلة من بدء هجوم حماس، وذلك بالوقت الذي فيه كانت المعلومات عن شبهات حول هجوم بحوزة بار قبل ثلاث ساعات " وبذلك يؤكد بار ادعاءات كافة وزراء الحكومة بأنه فشل فشلاً ذريعاً في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وهذا السبب وحده يستوجب إنهاء منصبه".

"ويخفي رونين بار أيضًا ما قاله قبل يومين فقط من المذبحة، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول: "إذا نظرنا إلى المستقبل، فإن تجديد التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الصمت مقابل التنازلات يكشف عن إمكانية الحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة".

رونين بار هو والد الفشل ويجب عليه العودة إلى المنزل.

"2. يؤكد رونين بار، دون قصد، في إفادته الخطية ادعاء الحكومة ورئيس الحكومة بأن نية إقالته أُعلنت في تشرين ثاني/نوفمبر 2024. وهذا يتناقض مع ادعاء المستشارة القانونية للحكومة بأن إقالة بار جاءت في فبراير/شباط بسبب فتح التحقيق في قضية قطر جيت. لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة".

"3. خلافًا لتصريح بار الكاذب، لم يسعَ رئيس الحكومة قط إلى تأجيل محاكمته. بل على العكس، أصرّ رئيس الحكومة على عقد محاكمته دون أي تأجيل".

4". لقد فشل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) فشلاً ذريعاً في التعامل مع التحريض ضد المستوى السياسي، بما في ذلك الدعوات لاغتيال رئيس الحكومة والتحريض ضد الوزراء. فشل بار في منع إطلاق القنابل الصوتية من قبل المتظاهرين العنيفين على منزل رئيس الحكومة في قيسارية، والذين كانوا أن يحرقوا حارس أمن حتى الموت وإشعال النار في المنزل".

ادعى رئيس الحكومة ووزراء الحكومة مرارًا وتكرارًا في مناقشات الحكومة والوزراء أنه لا تُتخذ أي إجراءات إنفاذ قانون ضد التحريض العنيف والمتطرف ضدهم وضد عائلاتهم. لم يطلبوا، لا هم ولا رئيس الوزراء، اتخاذ أي إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين، بل طالبوا بتطبيق القانون بالتساوي، وهو ما لم يُنفذ بعد. بناءً على هذه الطلبات، قدّم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) تقريرًا إلى رئيس الحكومة بشأن إجراءات الجهاز في هذا الشأن.

يُشار إلى أنه في الجزء المفتوح من الإفادة، المُقسّم إلى عدة أقسام، وجّه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) عددًا من الاتهامات ضد سلوك رئيس الحكومة. وادّعى بار أنه طُلب منه تقديم تفاصيل حول هويات نشطاء الاحتجاج. كما زعم أن نتنياهو طلب مناقشة هذه القضايا دون حضور السكرتير العسكري والكاتب، بهدف ضمان عدم تسجيل المحادثة بينهما.