استطلاع i24NEWS: هل يصدق الإسرائيليون تصريحات بينيت أنه لن يتعاون مع الأحزاب العربية؟ وهل يثقون بترامب؟

سؤال مستقبل نفتالي بينيت السياسي ما زال يشغل النظام السياسي، ويبدو أن تصريحاته الأخيرة تُقابل بعدم ثقة من الجمهور، وذلك بحسب استطلاع نُشر هذا المساء (الخميس) في برنامج "7 دانييل روت-أفنيري" على قناة i24NEWS.

وفقًا لاستطلاع أجرته "دايركت بولس" لصالح i24NEWS، على الرغم من تصريح بينيت هذا الأسبوع بأنه لن يعتمد بعد الآن على الأحزاب العربية، نصف العينة الإجمالية (50%) يعتقدون أنه سيتعاون معها في النهاية. فقط 18% يعتقدون أن بينيت سيختار التعاون مع الليكود ونتنياهو، بينما أجاب 32% بأنهم لا يعرفون. بين ناخبي الائتلاف، عدم الثقة يبدو بارزًا بشكل خاص: 67% مقتنعون بأن بينيت سيتحالف مرة أخرى مع الأحزاب العربية.

يجدون صعوبة في تصديق ترامب

على الصعيد السياسي، فحص الاستطلاع مدى ثقة الإسرائيليين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الموضوع الإيراني. رغم العلاقات الوثيقة في الماضي، يبدو أن الجمهور الإسرائيلي يبدي الكثير من الشكوك: أغلبية المستطلعين (62%) صرّحوا بأنهم لا يثقون (52% "ليس كثيرًا"، 10% "على الإطلاق") بالولايات المتحدة والرئيس ترامب بأنهم سيأخذون في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية في إطار المفاوضات مع طهران. فقط 35% من المستطلعين أشاروا إلى أنهم يثقون بالإدارة الأمريكية في هذا الموضوع، بينما بين ناخبي المعارضة ينخفض هذا الرقم إلى 23% فقط.

تم جمع العينة وأُجريت من قبل شركة دايركت بولس لصالح قناة i24NEWS، في التواريخ 4-5 فبراير 2026، باستخدام نظام رقمي مدمج مع لجنة، بين 508 مشاركين بالغين (18+) يمثلون عينة تمثيلية من السكان في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي ±4.4% باحتمالية 95%.