خاص: خطة نتنياهو لتمديد شهادته في محاكمته

في اليوم الاثنين، سيفتتح الأسبوع الثاني من شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو – ومساء السبت، كشف المحلل القانوني في i24NEWS العبرية ، أفيشاي غرينزيغ، أن نتنياهو سيحاول إبطاء وتيرة شهادته. وهكذا، كشف أنه نظراً للوضع الأمني، فإنه سيقدم طلباً للإدلاء بشهادته بصورة أقل - كما هو معروف، فمن المفترض أن يدلي بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة - وبالتالي إطالة أمد المحاكمة لمزيد من الوقت.

وكما ذكرنا فإن نتنياهو يحاول تقديم طلبه خلف أبواب مغلقة، وليس كبيان علني – لكن النيابة العامة رفضت. السؤال الواضح: ما الذي يخشاه نتنياهو؟ لأن مثل هذا البيان العلني قد يورطه في قضية تجميد أداءه مهام منصبه.

ونذكركم أنه قبل يومين، افادت i24NEWS أن الأطراف في محاكمات نتنياهو تستعد لأن تستمر شهادته حتى الصيف. وهكذا أبلغ محامو نتنياهو أن الشهادة الرئيسية ستستمر لمدة 20 يومًا من الجلسات، والتي ستمتد على مدار عدة أشهر. تقول القاعدة العامة ما يلي: يوم واحد من التحقيق الأولي يساوي ثلاثة أيام من استجواب شهود الخصم.

وإذا تحققت هذه القاعدة، فهذا يعني أن شهادة نتنياهو ستستمر لأشهر طويلة جداً، كما ذكرنا. حتى لو كان استجواب الشهود أقصر، فقد تستمر الشهادة حتى شهر مايو/أيار أو حتى الصيف.