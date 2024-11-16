قضية تسريب الملفات السرية|| ضجة في "لاهاف 433" بسبب النية لنسب شبهة "تسليم معلومات سرية بغرض الإضرار بأمن الدولة"

أثيرت ضجة الجمعة في منظمة الشرطة الإسرائيلية "لاهاف 433" لمكافحة الجريمة، بعد قرار النائب العام لتقديم لوائح اتهام بحق جنود استخبارات نقلوا مواد استخباراتية للمتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي- ايلي فلدشتاين، تحت البند تسليم معلومات سرية مع نية للمساس بأمن الدولة.

مع ذلك، في "لاهاف 433" يعتقدون أن هذا البند لا أساس له من الصحة على الإطلاق في ظل ظروف الأمر. وحتى هذا الوقت، لم يتم قبول موقفهم من قبل المدعي العام للدولة.

يشار إلى أن النيابة العامة نظرت منذ البداية في استنفاد القانون معهم تحت بند الجرائم الأشد خطورة وهو "مساعدة العدو في الحرب"، لكن تم التخلي عن هذا البند.

في المقابل، أكدوا أنهم لا يؤكدون ما ذكر أعلاه، وقالوا إنه "لم يكن هناك خلاف على الإطلاق حول بند المخالفة. الخلاف الوحيد هو أن الشرطة اعتقدت، أن هذا ليس ملف يمكن أن يتم خلاله اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية".