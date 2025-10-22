إحراج لنتنياهو والائتلاف: الكنيست يوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة على الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية

تم اليوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية في الكنيست، حيث صوت لصالحه 25 نائباً مقابل 24 ضد، وكان صوت رئيس الكنيست يولي إدلشتاين الحاسم لصالح القانون، خلافاً لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جي.دي. فانس ز إلى إسرائيل، رغم معارضة واشنطن الشديدة لهذه الخطوة.

I24NEWS

قدم المشروع رئيس حزب "نوعام"، آبي معوز، الذي أعلن رفضه تأجيل التصويت بناءً على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "دولة إسرائيل دولة ذات سيادة، وهذه لحظة السيادة".

من جانبه، كتب رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، لأعضاء كتلة الليكود: "قضية السيادة مهمة لنا، لكن لا يمكن تحقيقها عبر تشريع من المعارضة وفي هذا التوقيت، بينما نعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب. ومع ذلك، تلقينا طلبات بعدم التصويت ضد، لذا موقف الكتلة هو الامتناع عن التصويت".

وأوضح معوز أنه كان يعتزم طرح المشروع خلال مؤتمر الصيف الماضي، لكنه أجّل بناءً على طلب قيادات الائتلاف. وحذرت أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسماه يهوديت" من أن طرح المشروع دون تنسيق قد يكون خطأ، لأنه في حال تأجيله لا يمكن طرحه مجدداً لمدة نصف عام.

في يوليو\تموز الماضي، صادق الكنيست على إعلان دعوة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 نائباً، لكنه كان إعلاناً رمزياً دون أثر عملي. وانتقد حزب "ديجل التوراة" المشروع الحالي، معتبرين أنه قد يؤدي إلى خلافات مع دول العالم، خصوصاً الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قدم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون لتطبيق السيادة على "معاليه أدوميم"، وأعلنت كتلة حزب "كاحول لافان" دعمها للمشروع، بينما انتقد ليبرمان الحكومة قائلاً: "كفى تهرباً، حان وقت السيادة".