دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، مشددا في مقابلة مع موقع "واينت" الأحد على أن: "هذه حكومة يمينية. هناك مرشحون ممتازون وجيدون، وسيجد نتنياهو من يعيّنه".

وأضاف بن غفير متحدثا عن قضية "اليوم التالي": "32% من سكان السلطة الفلسطينية يعتقدون أن المجزرة (هجوم حماس يوم 7 أكتوبر) كانت أمرا جيدا. ومن يروي أمورا بخلاف ذلك فهو يخدع نفسه. والطريقة الوحيدة هي احتلال غزة، وعملية لتشجيع الهجرة الطوعية". واختتم الوزير اليميني المعروف بخطه الاستيطاني الراسخ: "ليس هناك بديل. إذا لم يتم إنشاء استيطان يهودي داخل غزة فإن الصواريخ ستستمر في السقوط".

وفي السياق، دعا وزير الأمن القومي وزير المجلس الحربي بيني غانتس إلى الرحيل وعنون منشوره على منصة اكس بكلمة "ارحل".

وكتب بن غفير في منشوره أن "بيني غانتس هو زعيم صغير وموهم، وعمل بشكل أساسي منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة على محاولات تفكيكها. ولم تكن رحلاته إلى واشنطن لإجراء محادثات بخلاف موقف رئيس الوزراء (وأصبحت الإدارة بعدها معادية لإسرائيل) سوى جزء صغير من سعيه لتدمير الحكومة.

