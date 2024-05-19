دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، مشددا في مقابلة مع موقع "واينت" الأحد على أن: "هذه حكومة يمينية. هناك مرشحون ممتازون وجيدون، وسيجد نتنياهو من يعيّنه".

وأضاف بن غفير متحدثا عن قضية "اليوم التالي": "32% من سكان السلطة الفلسطينية يعتقدون أن المجزرة (هجوم حماس يوم 7 أكتوبر) كانت أمرا جيدا. ومن يروي أمورا بخلاف ذلك فهو يخدع نفسه. والطريقة الوحيدة هي احتلال غزة، وعملية لتشجيع الهجرة الطوعية". واختتم الوزير اليميني المعروف بخطه الاستيطاني الراسخ: "ليس هناك بديل. إذا لم يتم إنشاء استيطان يهودي داخل غزة فإن الصواريخ ستستمر في السقوط".

وفي السياق، دعا وزير الأمن القومي وزير المجلس الحربي بيني غانتس إلى الرحيل وعنون منشوره على منصة اكس بكلمة "ارحل".

Courtesy: White House

وكتب بن غفير في منشوره أن "بيني غانتس هو زعيم صغير وموهم، وعمل بشكل أساسي منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة على محاولات تفكيكها. ولم تكن رحلاته إلى واشنطن لإجراء محادثات بخلاف موقف رئيس الوزراء (وأصبحت الإدارة بعدها معادية لإسرائيل) سوى جزء صغير من سعيه لتدمير الحكومة.

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الرجل الذي استضاف أبو مازن في منزله، وأحضر عمالاً من غزة، وقاد اتفاقية الخضوع للبنان بشأن الغاز، وأزال حواجز أمنية أساسية في الضفة الغربية، وعرّض جنود جولاني للخطر "من منطلق القلق على الفلسطينيين"، هو آخر من يمكنه أن يقدم بدائل أمنية.

ومن عرض اتفاقات على الحريديم لتسوية قانون التجنيد مقابل حل الحكومة والآن يردد شعارات عن المسؤولية فهو منافق وكاذب.

لقد حان الوقت لتفكيك كابينت المؤامرة، وجعل السياسة حازمة وقوية وحاسمة.

تجدر الإشارة إلى أن كل من غالانت وغانتس خرجا عن السياسة الرسمية التي يقودها رئيس الوزراء. ففي حين طلب الأول عدم جر إسرائيل إلى حكم عسكري في غزة نظرا للثمن الفادح المنطوي على ذلك، وضع غانتس نتنياهو أمام مهلة إنذارية ثلاثة أسابيع لإقرار خطة عمل شاملة ذات ستة أهداف"، وهدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم تتم صياغة الخطة في الموعد المحدد الموافق 8 يونيو / حزيران.