"تكلفته باهظة"||غالانت يستعين بخدمات محامٍ متخصص في القانون الدولي وتسليم المطلوبين بصورة منفصلة عن نتنياهو

بعد إقالته من منصبه كوزير للأمن: غير يوآف غالانت تمثيله القانوني لمرافقته في الإجراءات المرفوعة ضده في لاهاي، واستعان بخدمات المحامي إيتان ماعوز، الخبير في القانون الجنائي وقانون تسليم المطلوبين. حتى الآن، تم تمثيل نتنياهو وغالانت من قبل الدولة وتلقيا مشورة قانونية إضافية على نفقة الدولة من نفس المكتب الخاص: مكتب هرتسوغ.

‏ النائب السابق للمستشارة القضائية روعي شيندورف هو شريك في شركة هرتسوغ التي تمثل رئيس الحكومة نتنياهو. المحامي دانييل رايزنر من مكتب هرتسوغ مثل غالانت.

بعد إقالته، قرر غالانت الانفصال عن شركة هرتسوغ والاستعانة بخدمات المحامي إيتان ماعوز، الخبير في القانون الجنائي وقانون تسليم المجرمين. إطار الميزانية المخصصة لغالانت من قبل الدولة يصل إلى 150 ألف شيكل شهريا.

‏ وهذا يدل بشكل أساسي على الشكوك بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن السابق لأنه ليس من الواضح ما هي الفائدة من هذا التغيير، في ظل أن الخط القانوني في لاهاي وفي مواجهة الدول الأجنبية محدد حصراً من خلال الاستشارة القانونية للحكومة ومن قبل رئيس الحكومة، ولا فائدة لوزير الأمن السابق غالانت في تمثيل منفصل منفصل عن تمثيل نتنياهو.

وزير الأمن السابق يوآف غالانت اختار عدم الرد على ما ورد أعلاه