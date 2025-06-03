انتهاء مهلة الإنذار لقانون التجنيد: هل ستستقيل أحزاب الحريديم من الحكومة الإسرائيلية ؟

انتهى مساء اليوم الاثنين مهلة أحزاب الحريديم لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي تقضي باستقالتها من الحكومة في حال عدم إقرار قانون التجنيد بحلول عيد الأسابيع/شافوعوت. ونشر المراسل السياسي للقناة العبرية نداف أن أحزاب الحريديم تواجه حاليًا صعوبة في توحيد صفوفها بشأن هذه القضية، وأن القرار يعتمد على موقف الحاخامات. والسؤال الآن هو: هل سيستقيلون معًا من الحكومة أم لا؟

من بين المتشددين أعضاءٌ في حزب أغودات إسرائيل، بقيادة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، المهتم بدفع قانون حل الكنيست في الأيام المقبلة. في المقابل، لا يزال أعضاء قائمة "ديغل هاتوراه"، بزعامة موشيه غافني، يعتقدون بإمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن هذه القضية.

ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء الكنيست الحريديم اليوم مع حاخاماتهم من أجل التوصل إلى قرار بشأن هذه القضية، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء ماراثوناً من النقاشات والاجتماعات من أجل التوصل إلى حل بشأن مشروع القانون.