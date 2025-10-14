هل نسق ترامب مع نتنياهو طلب العفو خلال خطابه في الكنيست؟

في ختام زيارته لإسرائيل، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلته إلى شرم الشيخ، قبل أن يعود منها إلى واشنطن. وخلال رحلته إلى الولايات المتحدة، سُئل ترامب عن زيارته للشرق الأوسط، وعن خطابه في إسرائيل، وكذلك عن ما إذا كان قد نسّق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلبه من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ منحه عفوًا.

وقال ترامب: "قلت له إنني لا أريد أن أثير هذا الموضوع، لكن كان التوقيت مناسبًا أثناء التصفيق. كان الأمر مخاطرة بعض الشيء، لأنه موضوع حساس في إسرائيل، لكن ردّ فعل الناس كان رائعًا". وأوضح أن خلال زيارته لمصر أمس، تابع لقاءات المختطفين الإسرائيليين المحرَّرين مع عائلاتهم.

وعن رؤيته المستقبلية للمنطقة، قال ترامب: "أنا أتحدث عن إعادة إعمار غزة، لا عن حل الدولة الواحدة، لكنني لن أعلّق على ذلك الآن. سنرى لاحقًا". وردًا على سؤال حول قدرته على ضمان تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، أجاب: "لدينا قوة كبيرة، نحن أغنى دولة في العالم، ودول الخليج هي من أغنى دول العالم، يمكننا تحقيق ذلك".

وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن بترامب وفريقه على الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن آخر 20 مختطفا على قيد الحياة. في المقابل، وجّه نائب رئيس طاقم ترامب انتقادًا مبطنًا لبايدن، وكتب: "الرئيس ترامب حرّر أكثر من 70 مختطفا في أقل من عام، بينما بايدن أفرج عن نحو 70 مختطفا خلال أربع سنوات".