نقل المدعية العسكرية السابقة يِفعات تومر-يروشلمي إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الإسعاف هرعت صباح الأحد إلى منزل المدعية العسكرية العامة السابقة، اللواء يِفعات تومر-يروشلمي، بعد أن تناولت كمية من حبوب المنوم

ووصلت طواقم "نجمة داوود الحمراء" إلى المكان وقدّمت لها الإسعافات الأولية وهي في حالة وعي كاملة، قبل نقلها إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، حيث أكدت المصادر أن حالَتها مستقرة ولا تشكّل خطرًا على حياتها.

يأتي الحادث بعد يومين فقط من قرار المحكمة الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، ضمن قضية "قاعدة سديه تيمان" وتسريب الفيديو العسكري.

ووفق القرار، سُمح لتومر-يروشلمي بمغادرة منزلها فقط بعد إخطار مسبق ولغرض لقاء محاميها، وبكفالة مالية قدّمها شقيقها، كما مُنعَت من التواصل مع باقي المتورطين في القضية لمدة 55 يومًا.

وفي تطور متزامن، عثرت مواطنة إسرائيلية على هاتف نقال على شاطئ "هتسوك" في تل أبيب، في المنطقة نفسها التي عُثر فيها على الضابطة قبل أيام بعد اختفائها لساعات. وأكّدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن الهاتف الذي عُثر عليه يعود فعلًا لتومر-يروشلمي.