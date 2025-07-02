حتى في حالة وجود معارضة قانونية: الحكومة الإسرائيلية تصر على تعيين رئيس الشاباك دافيد زيني

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تنوي الحكومة الإسرائيلية تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، حتى لو خالف ذلك الموقف القانوني. وأفاد مسؤولون حكوميون لقناة i24NEWS الثلاثاء بأنهم يدركون أن زيني يقف إلى جانب الحكومة ويؤيدها في قرار تعيينه، كما ذُكر، حتى لو خالف ذلك الموقف القانوني للمستشار القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ومحكمة العدل العليا.

يأتي هذا الخبر بعد أن أمهل قضاة المحكمة العليا صباح اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية ستة أيام للتوصل إلى اتفاق، وإلا فسيتم تحديد جلسة استماع أخرى لاتخاذ قرار بشأن تعيين زيني. وفي الأسبوع الماضي، تطرق وزير الأمن يسرائيل كاتس إلى الجدل الدائر حول تعيين زيني، مؤكدًا ضرورة إتمامه في أسرع وقت ممكن. وقال: "أنا على دراية تامة بأنشطة جهاز الأمن العام، ومقتنع بأهليته لقيادة الجهاز وأداء دوره على أكمل وجه، بما يخدم أمن دولة إسرائيل ودفاعها".

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الالتماسات المقدمة بهذا الشأن، أوضح نتنياهو فور إعلان التعيين المتوقع أن الشخص المُعيّن لن يشارك في التحقيقات في قضية قطر جيت إطلاقًا. وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو: "يجري جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية التحقيقات في قضية قطر، ويرافقها وتشرف عليها المستشارة القانونية لرئيس الحكومة. وليس لرئيس الشاباك المُعيّن أي تأثير على هذا الأمر. ومع ذلك، ولتجنب أي تصريحات شفهية بشأن التحقيقات في قضية قطر جيت ، يوضح رئيس الحكومة أن رئيس الشاباك المُعيّن لن يشارك في هذه التحقيقات إطلاقًا"..