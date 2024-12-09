نتنياهو : هضبة الجولان تضمن أمننا وسيادتنا وستكون جزءا من إسرائيل إلى الأبد

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال كلمه له تطرق خلالها الى انهيار نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وقال إن "الجميع يدرك اليوم أهمية بقائنا في هضبة الجولان، التي تضمن أمننا وسيادتنا" وشدد على أن هضبة "الجولان ستبقى للأبد جزءا من دولة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي :"يومين بعد السابع من أكتوبر قلت بأننا ’سنغير الشرق الأوسط’، نحن نفكك محور الشر خطوة بخطوة. إسرائيل هي مركز القوة في منطقتنا. من يتعاون – يربح كثيرا. من ضدنا- يخسر كثيرا". وأضاف نتنياهو :"نحن نريد أن نرى سوريا أخرى. نمد يدنا لمن يريد السلام".

وقال نتنياهو: "هناك ثلاثة أسباب لنجاحنا: شجاعة المقاتلين، بفضل القتلى، وبفضل الصمود الوطني". وأضاف نتنياهو: "لو استمعنا إلى من قال إن علينا وقف الحرب، لما قمنا بكل العمليات الناجحة. نفكك المحور لبنة لبنة. وأصررت على أن نتمسك بهذه المبادئ حتى النصر الكامل".

وتطرق نتنياهو الى التقارير عن اقتراب ابرام صفقة مختطفين وأنه اوقفها :" كل الوقت ينشرون الأكاذيب بأنه كانت هناك صفقة وأنني أوقفتها". وشدد على أن من أوقف الصفقة هم حماس.

وتحدث نتنياهو عن شهادته أمس وقال "طيلة الوقت يقولون بأنني أحاول التهرب من المحاكمة. انا اريد التهرب؟ هذا كذب. ثمانية سنوات وأنا أنتظر هذا اليوم. ثمانية سنوات أنتظر دحض الاتهامات ضدي". وقال إن "هذه التحقيقات خربت حياة الكثيرين نت المحيطين مني بهدف تحويلهم لشهود. الترهيب، التهديد، التزوير، بروتوكولات، إخفاء أدلة، تسريبات وغسل أدمغة الجمهور. هذه الطريقة ضدي".

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