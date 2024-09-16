مسؤول كبير بالائتلاف لـi24NEWS عن المحادثات لضم ساعر: "عندما يقرر نتنياهو إقالة غالانت - سيحدث ذلك"

نفى ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، التقارير التي تفيد بوجود اتفاق لضم عضو الكنيست جدعون ساعر إلى الحكومة: "إن التقارير المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة".

في المقابل ذكر بيان صادر عن ساعر أنه "خلافا لتقارير إعلامية: لم تكن هناك مفاوضات حول مضمون قانون التجنيد بين ساعر وأحزاب الحريديم أو أي طرف آخر. على المستوى الموضوعي – موقف عضو الكنيست ساعر كان ولا يزال بأن أي تشريع يجب أن يرتكز على احتياجات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع المؤسسة الأمنية”. في غضون ذلك، وعلى خلفية التوترات السياسية، تم تأجيل جلسة الكابينيت إلى الساعة التاسعة مساء.

القضية التي تقف في المركز الآن هي هجوم في لبنان قد تؤدي إلى حرب ضد حزب الله، وهو ما يهم ساعر الآن القيام به. لكن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يقول في المحادثات إن توسيع القتال الحالي إلى الجبهة الشمالية، قبل استنفاد التحركات في غزة، هو خطأ، ويجب التوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه يقول إنه قريباً لن يكون هناك مفر من الاهتمام بلبنان عسكرياً.

وذكرت المصادر في حديث لـ i24NEWS أن "نتنياهو وغالانت يتفقان في معظم الحالات، لكن الأمور تقال بشكل مختلف".

في الوقت نفسه، كما ذكرنا، فإن ساعر مهتم بدخول الحكومة، حيث أن هناك من المحيطين في نتنياهو يرون أنه من الصواب الانضمام للحكومة على حساب غالانت، لأنه يعتبر أكثر عدوانية. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن غالانت كان أول من طلب شن الهجوم في الشمال بصورة قوية – والآن يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بتحويل الرواية حول من هو أكثر عدوانية ومن هو أقل.

في غضون ذلك، قال مسؤول في حزب شاس لـi24NEWS: "لا نعلم بوجود محادثات جادة حول قضايا تتعلق بنا، وعندما يكون هناك شيء سنتحدث عنه". في الوقت نفسه، نفى مكتب وزير العدل ياريف ليفين التقارير التي أفادت بموافقته على التنازل عن الوزارة.