يائير جولان: "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية، إسرائيل في طريقها إلى الانعزال"

"الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية" - هذا ما قاله رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، صباح اليوم (الاثنين)، في مقابلة في هيئة البث الرسمية "كان". وحسب قوله، فإن سلوك الحكومة الإسرائيلية في القتال في غزة يتجاوز كل المعايير الأخلاقية: "هذه الحكومة مليئة بأشخاص انتقاميين، غير أذكياء، وأخلاقيين، لا علاقة لهم باليهودية. هؤلاء الوزراء صادمون للغاية. لا يُعقل أن نصبح نحن، الشعب اليهودي، الذين عانوا من الاضطهاد والمجازر، ممن يفعلون هذا بالآخرين".

ادّعى جولان أن أهداف الحرب متناقضة: "أدركتُ منذ البداية استحالة إعادة المخطوفين وتدمير حماس بالكامل في وقت واحد. يجب تحديد الأولويات - وهي واضحة لي، وكذلك لـ 70% من الجمهور الإسرائيلي". وأضاف أن الحرب، برأيه، أصبحت وسيلة للبقاء السياسي: "لقد حطمنا ودمرنا حماس في مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الماضي. وما استمر منذ ذلك الحين هو حرب من أجل البقاء، وليس الأمن".

وفي غضون ذلك، أثارت كلمات جولان ضجة في النظام السياسي. ورد وزير الأمن الإسرائيلبي يسرائيل كاتس على التصريحات قائلاً: "أي شخص قارن المجتمع الإسرائيلي في الماضي بالنظام النازي ويقوم الآن بتشويه سمعة دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في وقت الحرب يجب أن يتم نبذه من الحياة العامة".

إضافة الى ذلك، ردّ رئيس حزب يسرائيل بيت، أفيغدور ليبرمان، على كلام جولان على موقع التواصل الاجتماعي X قائلاً: "أدين كلام يائير جولان. الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وأي تصريح كاذب ضده يضرّ بجنودنا وأمن الدولة".