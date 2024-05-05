نتنياهو عشية يوم ذكرى المحرقة.: "إسرائيل هي الملجأ الوحيد للشعب اليهودي - لا يمكن الاعتماد على غير اليهود"

أدلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أدلى ببيان بمناسبة إحياء ذكرى ذكرى المحرقة التي بدأت اليوم (الأحد)، وقال "أنا وزوجتي سارة التقينا بالناجين من المحرقة الذين سيضيئون مشاعل لذكرى الأحداث مساء اليوم"، وقال رئيس الوزراء. "التقينا إيزي كابيلو، الناجي من المحرقة والبالغ من العمر 96 عاما من يوغوسلافيا. روى لنا الفظائع التي مر بها، وقال: 'دولة إسرائيل اليوم هي الملاذ والملجأ الوحيد للشعب اليهودي'".

وأضاف رئيس الحكومة: "ميخائيل بار أون، ناج آخر سيشعل مشعل الليلة، قال لنا: 'لا يجب الاعتماد على غير اليهود الذين يقدمون الوعود'".

أوضح نتنياهو "هؤلاء التاجون الأبطال على حق " وتابع :"في المحرقة الرهيبة، كان هناك قادة كبار في العالم وقفوا على الجانب الآخر، لذا فإن الدرس الأول من المحرقة هو: إذا لم نحمي أنفسنا - فلن يحمينا أحد. وإذا كان علينا أن نقف وحدنا - يجب أن نقف وحدنا."

واختتم رئيس الحكومة نتنياهو البيان قائلا : "لذلك، سنحمي أنفسنا بكل الطرق، سنتغلب على أعدائنا وسنضمن أمننا - في قطاع غزة، على الحدود الشمالية، في كل مكان".