رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلن نيته لإصدار قرار بإقالة رئيس جهاز الشاباك

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم (الأحد) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ رئيس الشاباك رونين بار أنه سيقدم للحكومة هذا الأسبوع اقتراح لقرار لإقالته. ومن المتوقع أن تناقش الحكومة خلال الأسبوع إنهاء منصب بار، واقتراح سحب الثقة من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع للحكومة يوم الأربعاء. وقال رئيس الحكومة في بيان نشر مساء اليوم: "لقد قررت أن أعرض على الحكومة مقترحا لاتخاذ قرار بإنهاء منصب رئيس الشاباك. لأسفي، هناك انعدام مستمر للثقة يتزايد بمرور الوقت"، مضيفًا أنه "في أي وقت، وخاصة في حرب وجودية، يجب أن تكون هناك ثقة كاملة لرئيس الحكومة في رئيس الشاباك".

وكما تذكرون، فقد هاجم نتنياهو مؤخراً بار وادعى أنه يدير "حملة كاملة من الابتزاز من خلال التهديدات من خلال الإحاطات الإعلامية اليومية". ورد رئيس الشاباك على هذه الادعاءات وقال إن "الشاباك مملوك للدولة ويركز في مهامه لصالح أمن الدولة"، وأضاف: "أنا أتحفظ من حوار ليس رسميا ولا يتناسب مع قيمنا وتصرفاتنا".

وأوضحت المستشارة القانونية للحكومة مؤخرًا أن أي قرار بإقالة رئيس جهاز أمني "يتطلب إجراءً منظمًا يعتمد على أسباب موضوعية، وبنية تحتية واقعية متينة والامتثال لأحكام القانون. وذكر المحامية ميارا أيضًا أنه إذا تم النظر في إنهاء فترة منصبها، فيجب عرض الموضوع لفحص مسبق للاستشارة القانونية للحكومة.